Aktien der Automobilbranche erfreuen sich bei Anlegern nach wie vor hoher Beliebtheit. Darüber hinaus werden die Aktien der Porsche Holding Holding SE (ISIN: DE000PAH0038) und von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000) von Experten mit weit über den aktuellen Kursniveaus liegenden Kurszielen zum Kauf empfohlen.

Derzeit bietet die LBBW Performance Deep Express-Zertifikate auf die Mercedes-Benz (ISIN: DE000LB4A8F7) und Porsche Holding Holding SE-Aktie (ISIN: DE000LB4A8G5) mit Sicherheitspuffern von 30 Prozent und Zinszahlungen von 5,25 Prozent (Porsche Holding) und 5,30 Prozent (Mercedes-Benz) je Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Performance Deep Express-Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, unlimitiert an einem Kursanstieg des Basiswertes teilhaben zu können. Am Beispiel des Performance Deep Express-Zertifikates auf die Mercedes-Benz-Aktie soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.