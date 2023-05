'Entflechtung von China ist eine Illusion'

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 70,90EUR gehandelt.

BERLIN (dpa-AFX) - Mercedes -Chef Ola Källenius hat einer wirtschaftlichen Abkoppelung von China eine Absage erteilt. Europa, die USA und die Volksrepublik seien so eng miteinander verflochten, dass dies nicht sinnvoll wäre, sagte der Manager der "Bild am Sonntag". So könnten beim Wachstum und Klimaschutz beide Seiten gewinnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer