Die abgekühlte Stimmung in der chinesischen Industrie wird von Experten vor allem mit der insgesamt schwachen globalen Nachfrage erklärt. Diese droht nun die Wirtschaftserholung des Landes nach Ende der drakonischen "Null Covid"-Maßnahmen auszubremsen. Im ersten Quartal des laufenden Kalenderjahres wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch unerwartet stark um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./fk/DP/he

Damit fiel das Stimmungsbarometer nicht nur deutlich schwächer aus als von Ökonomen erwartet, sondern unterschritt auch erstmals seit Dezember den Schwellenwert von 50 Punkten. Werte über 50 zeigen Wachstum an, Werte darunter signalisieren eine Eintrübung der Stimmung.

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im April überraschend stark abgekühlt. Dies geht aus dem offiziellen Einkaufsmanagerindex (PMI) hervor, den die Statistikbehörde am Sonntag veröffentlichte. Demnach sank der Wert für das herstellende Gewerbe im April auf 49,2 von 51,9 im Vormonat.

Chinas Industrie verliert im April überraschend deutlich an Schwung

