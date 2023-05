SPD und Grüne pochen auf günstigeren Industriestrom

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und SPD-Chef Lars Klingbeil haben sich offen dafür gezeigt, der Industrie mit günstigerer Energie zu helfen. In der Wirtschaft werde intensiv über einen Industriestrompreis geredet, sagte Habeck am Freitagabend dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Und ich denke, dass wir das machen müssen." Das koste Geld, und dafür brauche es Einvernehmen in der Bundesregierung. Klingbeil plädierte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" dafür, die Vergünstigungen schnell auf den Weg zu bringen. "Manche Leute reden vom Jahr 2030. Es geht aber um die nächsten zwölf Monate."

Die deutsche Wirtschaft hatte schon vor der aktuellen Energiekrise beklagt, dass die vergleichsweise hohen Strompreise in der Bundesrepublik ein Standortnachteil sind. Zudem wird der internationale Wettbewerb schärfer, etwa weil die USA Industrieansiedlungen mit Subventionen fördern. Finanziert werden soll günstigerer Industriestrom mit Steuergeld.