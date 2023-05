BRÜSSEL/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aus der EU-Kommission kommt Kritik an den deutschen Nachbesserungsforderungen zu den Vorschlägen für neue Schuldenregeln. Die Forderungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner verglich ein Beamter der Brüsseler Behörde am Samstag mit einem "Rezept aus der Vergangenheit". Sie seien wie "wie Zement in einem Kuchen", wodurch er ungenießbar würde, sagte er am Samstag am Rande eines Treffens der EU-Finanzminister in Stockholm.

In Reformplänen für den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt hatte die Kommission Mitte der Woche vorgeschlagen, hoch verschuldeten europäischen Ländern mehr Flexibilität beim Abbau von Schulden und Defiziten einzuräumen. Statt einheitlicher Vorgaben für alle Länder setzt die Behörde auf individuelle Wege für jedes Land, um Schulden und Defizite langfristig zu senken. Aus deutscher Sicht sind die Vorschläge nicht ausreichend. Am Freitag etwa hatte Lindner "in Zahlen gegossene Anforderungen" gefordert. Die Vorschläge seien "noch nur ein erster Schritt", sagte der FDP-Politiker.