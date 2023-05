Scholz stärkt Gewerkschaften zum 1. Mai den Rücken

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai die Gewerkschaften und arbeitende Bevölkerung in Deutschland gewürdigt. Mit Blick auf den Arbeitskräftemangel sagte er in seiner am Samstag veröffentlichten Videobotschaft: "Das ist eine Zeit, in der man erneut betonen muss, dass der Respekt vor denjenigen, die arbeiten, im Mittelpunkt jeder Demokratie stehen muss." Scholz lobte die Gewerkschaften für deren Einsatz für Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte. Er sei sehr stolz darauf, "als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, als Gewerkschaftsmitglied und als ehemaliger Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmeranwalt" am 1. Mai in Koblenz zu sprechen. Scholz wird dort an einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) teilnehmen./jr/DP/he