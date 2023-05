'Lassen uns nicht aufhalten'

Zum ausgebliebenen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einem Foul von Danilo Soares an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Bochumer Strafraum, der weiter für lebhafte Diskussionen sorgt, wollte sich der Angreifer nicht näher äußern: "Wenn ich meine Meinung dazu sage, werde ich gesperrt. Aber am Ende sage ich, es ist ein ganz klarer Elfmeter."/bue/DP/he

BOCHUM (dpa-AFX) - Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko glaubt trotz des Rückschlags der Borussia am Freitag beim 1:1 in Bochum weiter an den Meistertitel. "Es sind noch vier Spiele, und es ist noch gar nicht vorbei. Wir lassen uns von keinem Gegner, von keinem Schiri, von keiner Krankheit aufhalten. Wir sind fest davon überzeugt", sagte der 18 Jahre alte Angreifer im vereinseigenen TV. Kämpferisch fügte er an: "Wir werden alles versuchen, den Druck bis zum Schluss hochzuhalten. Die Mannschaft hat Bock darauf, der Trainer, die Menschen hier, die Stadt - alle."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer