BVB-Fanabteilung lädt zur Podiumsdiskussion

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über einen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga lädt die Fanabteilung von Borussia Dortmund zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion. DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann werden am 8. Mai (ab 19.00 Uhr) im BVB-Stadion zu Gast sein, wie die Abteilung am Samstag mitteilte. Watzke ist auch Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung.

In der Bundesliga hatten auch am 30. Spieltag Teile der Fans gegen die Pläne der DFL demonstriert. In mehreren Stadien waren am Samstagnachmittag entsprechende Banner zu sehen. "Schluss mit dem Vermarktungswahn", war beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Bayern Leverkusen zu lesen. Der geplante Investoreneinstieg bei einem Tochterunternehmen der Dachorganisation der 36 Profi-Clubs war in den vergangenen Wochen immer wieder teils kontrovers diskutiert worden.