Klinikkräfte aus allen Bereichen streiken in England

LONDON (dpa-AFX) - Im erbitterten Tarifstreit beim britischen Gesundheitsdienst NHS haben am Montag zahlreiche Klinikmitarbeiter gestreikt. Um ihrer Forderung nach stärkeren Lohnerhöhungen Nachdruck zu verleihen, legten am Sonntagabend auch erstmals Beschäftigte der Bereiche Intensivpflege, Chemotherapie und Dialyse die Arbeit nieder. In London war ein Protestmarsch geplant. Die Gewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) hatte eine Grundversorgung während des bis Montagabend angesetzten Streiks zugesagt.

Für diesen Dienstag sind neue Verhandlungen mit anderen Gewerkschaften angesetzt. Die Regierung bietet bisher fünf Prozent mehr Lohn sowie eine Einmalzahlung von mindestens 1655 Pfund (1885 Euro).