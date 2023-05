KfW-Nachhaltigkeitsbericht 2022 Wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht

Frankfurt am Main (ots) -



- Top-Positionierung in Nachhaltigkeitsratings

- KfW ist einer der größten Financiers von Klima- und Umweltschutz

- Konzernweites Wirkungsmanagement eingeführt



Die KfW will noch in der ersten Jahrhunderthälfte ein treibhausgasneutrales

Portfolio erreichen. Zugleich soll der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft

beschleunigt und Deutschland dabei als Industrie- und Technologiestandort

gestärkt werden. Daher hat sie 2022 entsprechende Initiativen und

Schwerpunktthemen in ihrer Transformationsagenda KfWplus gebündelt, um einen

wirkungsvollen Beitrag zu dem notwendigen Wandel zu leisten. Die Fortschritte,

die die KfW trotz aller Herausforderungen des vergangenen Jahres erzielt hat,

legt sie in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2022 dar, der auf ihrer Website

veröffentlicht ist.