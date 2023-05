Sernova präsentiert die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2023

London, Ontario, den 28. April 2023 / IRW-Press / – Sernova Corp. („Sernova“ oder das „Unternehmen“) (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das auf dem Gebiet der Zelltherapie führend ist und zur Zeit an der Entwicklung eines potenziellen „funktionellen Heilmittels“ für Typ-1-Diabetes (T1D) und andere chronische Krankheiten arbeitet, gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre („Jahreshauptversammlung“) bekannt, die am 27. April 2023 in virtueller Form als Live-Audio-Webcast abgehalten wurde.

- Dr. Philip M. Toleikis, James T. Parsons, Deborah M. Brown, Dr. Mohammad Azab, Dr. Daniel Mahony, Brett Whalen, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg wurden zu Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr gewählt.

- Die Firma KPMG LLP wurde zum Abschlussprüfer des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung bestellt und die Direktoren des Unternehmens wurden zur Festsetzung der an den Abschlussprüfer zu zahlenden Vergütung ermächtigt.

Der Beschluss zur Ratifizierung und Bestätigung der Änderungen des Optionsplans und des DSU-Plans sowie zur Erhöhung der höchstmöglichen Anzahl der für die Ausgabe reservierten Stammaktien wurde auf der Jahreshauptversammlung nicht vorgelegt, weshalb der aktuelle Incentive-Plan ohne die Änderungen weiterhin in Kraft bleibt.

„Ich möchte den ausscheidenden Direktoren, Frank Holler und Jeffrey Bacha, für die vielen Jahre danken, in denen sie das Board of Directors von Sernova mit ihren wertvollen Beiträgen bereichert haben“, sagte Dr. Philip Toleikis, President & CEO von Sernova. „Angesichts der heutigen Ergebnisse darf ich gleichzeitig unsere beiden neuen Direktoren, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg, recht herzlich in unserem Unternehmen willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen an der Weiterentwicklung der Cell Pouch sowie an weiteren therapeutischen Optionen für Patienten mit chronischen Erkrankungen zu arbeiten.“