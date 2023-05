Wirtschaft Litauen verlangt Sanktionen für russische Atomindustrie

Vilnius (dts Nachrichtenagentur) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat sich dafür ausgesprochen, die russische Atomindustrie zu sanktionieren. In der "Welt" kritisierte er unter anderem den Bau eines Atomkraftwerks in Astrawetz in Weißrussland, was nur 45 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt ist.



"Wir sehen die aktive Teilnahme von Rosatom bei der Besetzung des Kraftwerks in Saporischschja, für das Kraftwerk in Astrawetz spielt der Konzern eine wichtige Rolle", so Nauseda. "Wir haben oft darauf hingewiesen. Das kann gefährlich werden."