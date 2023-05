NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat zum Start in den Mai an seinen guten Lauf aus dem vergangenen Monat angeknüpft. Im Fokus stand am Montag vor allem die Übernahme der der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan . Ansonsten werfen wichtige Ereignisse in dieser Woche bereits ihre Schatten voraus und sorgen für Zurückhaltung. Am Mittwoch wird als wohl wichtigster Punkt auf der Börsenagenda die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Außerdem wird am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht.

Der Dow legte im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 34 179,50 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 4170,80 Zähler. Der Nasdaq 100 gab um 0,25 Prozent auf 13 211,68 Punkte nach./ck/he