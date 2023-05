Auch bei Vermittlern erfreuten sich die Produkte, die Sparern eine gewisse Sicherheit und zusätzliche Erträge über Indexbeteiligungen versprechen, lange großer Beliebtheit. Rund zwei Drittel aller Versicherungsmakler bieten Indexpolicen aktiv zum Kauf an.

Zunächst klingt die Idee hinter Indexpolicen auch verlockend: Bei indexgebundenen Policen setzt der Versicherer erzielte Überschüsse je nach Kundenwunsch für eine Indexbeteiligung ein oder verzinst sie. Läuft es an der Börse rund, nimmt der Kunde zumindest zum Teil an Kursgewinnen teil – bricht der Markt ein, bleiben ihm dagegen Verluste erspart. So die Theorie. Doch die Kunden bezahlen für diese Sicherheit einen Preis, der häufig unterschätzt wird: Die Policen sind oft so konstruiert, dass ein einziger schlechter Börsenmonat die Rendite eines ganzen Jahres auffressen kann.