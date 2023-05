Innocan Pharma meldet Verkauf von 5.000 Einheiten und die Expansion in den litauischen, lettischen und estnischen Markt

Im Rahmen der mehrjährigen Vertriebsvereinbarung hat UAB Medexy das ausschließliche Recht, auf der Grundlage einer vereinbarten Kaufprognose sowohl die Marken SHIR als auch RELIEF&GO von Innocan in Litauen, Lettland und Estland zu vertreiben.

Die erste Bestellung von UAB Medexy im Rahmen der Vertriebsvereinbarung umfasst mehr als 5000 Einheiten von SHIR- und RELIEF&GO-Produkten.

UAB Medexy gilt als wichtiger osteuropäischer Akteur im Import und Vertrieb von Kosmetik- und Medizinprodukten. Das Unternehmen ist seit 17 Jahren sehr aktiv auf dem litauischen Markt für Dermo-Kosmetika und einer der wichtigsten Akteure seiner Branche.

Der Markt für CBD-Hautpflegeprodukte soll laut CBD Skin Care Market | Global Sales Analysis Report – 2028 (futuremarketinsights.com) bis zum Jahr 2028 schätzungsweise USD 10.376,4 Mio. erreichen. Innocan Pharma und SHIR/ RELIEF&GO sind positioniert, um nun in vielen europäischen Ländern Marktführer zu werden.

„Wir freuen uns sehr, die Produkte von Innocan Pharma vertreiben zu können“, so Vidmantas Lozys, CEO von UAB Medexy. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Gesichtspflegeserie SHIR von unseren Kunden sehr gut aufgenommen wird, und gehen davon aus, dass dies eine beispielhafte Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten sein wird.“

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagte: „Wir sind stolz, einen führenden europäischen Marktführer wie UAB Medexy als unseren Vertriebspartner in Litauen, Lettland und Estland zu haben. Dieses neue Geschäft wird sowohl die exponentielle Wachstumsstrategie von Innocan als auch die Marktstrategie von UAB Medexy in den Bereichen Gesundheit und Schönheit ergänzen.“

Über UAB Medexy

In den letzten 17 Jahren als europäischer Marktführer konnte UAB Medexy sich als ein wichtiger osteuropäischer Akteur im Import und Vertrieb von Kosmetik- und Medizinprodukten positionieren. Er ist der führende Anbieter in den Vertriebskanälen Apotheken, führende Online-Hautplattformen, Schönheitskliniken und Spas. UAB Medexy erreichte diese Führungsposition dank seiner Schlüsselwerte: sehr professioneller Kundenservice und Wissenstransfer, Zuverlässigkeit durch Konzentration auf Qualität sowie Vertrauen in sein Team bestehend aus enthusiastischen Experten, die das Unternehmen langfristig repräsentieren und ihre Arbeit lieben.