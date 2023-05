Nextech3D.ai reicht geprüften Jahresabschluss für 2022 ein und bestellt Davidson & Company LLP als neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfers

TORONTO, Ontario, Kanada, den 1. Mai 2023 / IRW-Press / Nextech3D.AI (formell „Nextech AR Solutions Corp.“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gestützten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit heutiger Wirkung, ab dem 1. Mai 2023, Davidson & Company LLP („Davidson“) zu seinem neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestellt hat. Die Beauftragung von Davidson folgt auf die Kündigung des bisherigen Wirtschaftsprüfers von Nextech, Marcum LLP („Marcum“), auf Bitte des Unternehmens.

In den Berichten von Marcum zu den Jahresabschlüssen des Unternehmens für die mit den beiden zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahren beginnende Periode und bis zum 30. April 2023 waren keine Änderungen der Stellungnahme (Modifications of Opinion) enthalten. Im Laufe des nächsten Monats wird Nextech den Prozess des Wechsels des Wirtschaftsprüfers in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations („NI 51-102“) abschließen und im Anschluss daran die Investoren auf den neuesten Stand bringen.

Evan Gappelberg, CEO von Nextech3D.ai, nahm wie folgt Stellung: „Wir danken Marcum für seine Dienste bei unseren Jahresabschlussprüfungen 2022 und 2021 und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Davidson & Company LLP., einer Firma, die unserer Ansicht nach stärker im Einklang mit unseren Wachstumsplänen und unserem Budget steht. Da wir mittlerweile über zwei und demnächst sogar drei börsennotierte Unternehmen (NTAR, ARWAY und TGGL) verfügen, für die Jahresabschlussprüfungen anstehen werden, können wir durch diesen Wechsel für unsere Unternehmen voraussichtlich bedeutende jährliche Kosteneinsparungen erzielen. Davidson ist seit 35 Jahren im Geschäft, gehört zu den zehn bedeutendsten Wirtschaftsprüfern in Kanada und ist weltweit anerkannt, zumal die Gesellschaft mit mehr als 350 börsennotierten Unternehmen zusammenarbeitet. Das Team ist sowohl bei CPAB als auch bei PCAOB registriert und besteht aus Experten in sämtlichen Finanzaspekten, die börsennotierte Unternehmen betreffen. Wir begrüßen die Gesellschaft als unseren neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Jahr 2023 und darüber hinaus.“