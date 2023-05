NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

1. Mai 2023 - Toronto, Kanada - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Bewässerung anbietet, gibt die Einreichung seines Jahresabschlusses (der "Jahresabschluss") und seiner Management Discussion and Analysis (die "MD&A") für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 bekannt. Eine umfassende Diskussion der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von Water Ways ist in der MD&A enthalten, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Ohad Haber, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Water Ways, erklärt: "2022 war ein herausforderndes Jahr für Water Ways. Infolge der Verlangsamung der Finanzierungsmöglichkeiten in Usbekistan aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir unseren Schwerpunkt auf unser nordamerikanisches Geschäft verlagert, was im Jahr 2022 zu einem Rekordumsatz von 6 Mio. CAD$ führte. Wir hoffen, die erfolgreiche Verlagerung auf den nordamerikanischen Markt im Jahr 2023 fortsetzen zu können, mit dem Ziel, mehr als 50 % unseres Umsatzes in Nordamerika zu erzielen".

Am Mittwoch, den 3. Mai 2022, um 9 Uhr Eastern Time, werden Dor Sneh, CFO von Water Ways, und Ronnie Jaegermann, Director, ein Live-Webinar mit einem Unternehmens-Update, einer Diskussion über die Gewinne und einem Ausblick für 2023 und darüber hinaus veranstalten. Im Anschluss daran wird es eine Fragerunde mit den Investoren geben. https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mgqTIpHtc674eEoCDDO23E1 ...

Höhepunkte - Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 in CAD$ in Millionen (die folgenden Informationen sollten in Verbindung mit dem Jahresabschluss und der MD&A gelesen werden und sind durch diese eingeschränkt)

- Der Umsatz des Unternehmens betrug CAD$14,1 Mio. für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, verglichen mit CAD$20,2 Mio. für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr.

- Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 2,7 Mio. CAD$ für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, verglichen mit einem Verlust von 6,6 Mio. CAD$ für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr.