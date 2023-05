Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. Mai 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften, GMP Drug Inc. und Awakened Biosciences Inc. („Awakened“) im Rahmen ihrer Partnerschaft mit einer Compounding-Apotheke (die „Apotheke“) [Anm.: Apotheke, die Rezepturarzneimittel herstellt] in British Columbia (Kanada), die seit 15 Jahren im Bereich der Arzneimittelherstellung tätig ist, mit der Entwicklung und Herstellung von psychedelischen Prodrugs beginnen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Apotheke ermöglicht es Core One, seine mit Spannung erwartete Komplettlösung der psychedelischen Lieferkette umzusetzen und den Weg für eine voraussichtliche Umsatzgenerierung für das Unternehmen zu ebnen.

Nach Abschluss des erfolgreichen Testlaufs für psychedelische Wirkstoffverbindungen durch Awakened in der GMP-Anlage unternimmt GMP Drug Inc. den nächsten Schritt in Richtung Vermarktung des Produkts. Das Unternehmen ergreift nun Maßnahmen, um seine psychedelischen Wirkstoffverbindungen zu einem Prodrug zu formulieren, das an Ärzte verkauft und anschließend Patienten verschrieben werden kann, die die Anforderungen der Medical Psychedelics Exemption von Health Canada erfüllen. Dies ist ein großer Fortschritt für das Unternehmen, da sich Core One als einer der ersten Anbieter von psychedelischen Prodrugs für den Einsatz im medizinischen Bereich positioniert.

GMP Drug Inc. wurde von Core One Labs übernommen, um die Kommerzialisierung psychedelischer Wirkstoffverbindungen durch das Unternehmen zu erleichtern. Bisher hat es erfolgreich Psilocin in der GMP-Anlage hergestellt und arbeitet jetzt an der Entwicklung einer kommerziellen Methode, um der medizinischen Gemeinschaft Psychedelika bereitzustellen. Ziel von Core One ist, mit Health Canada zusammenzuarbeiten, um das führende psychedelische Prodrug des Marktes herzustellen, das dann von Ärzten in ganz Kanada verschrieben werden kann. Die kurzfristige Vision des Unternehmens besteht darin, dass die Apotheke diese Prodrugs für die Verwendung in ihren zu 100 % unternehmenseigenen medizinischen Kliniken, der Rejuva Mental Health Clinic und der Bluejay Mental Health Group Inc., produziert, und Ärzte sie Patienten, denen eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung mit Psychedelika gemäß Abschnitt 56 gewährt wurde, verschreiben. Dieses vertikal integrierte Modell, das Core One entwickelt hat, schafft nicht nur Nachfrage nach seinen kommerziellen Produkten, sondern könnte auch den Weg für das Unternehmen ebnen, der führende Anbieter in der kanadischen medizinischen Landschaft für die Herstellung von psychedelischen Prodrugs zu werden.