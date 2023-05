Dutzende Länder beraten in Berlin über Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Dutzende Länder beraten ab diesem Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin beim Petersberger Klimadialog. Nach Angaben der Bundesregierung werden zu der zweitägigen Veranstaltung unter Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Vertreter aus 40 Staaten erwartet. UN-Generalsekretär António Guterres soll ein Videogrußwort sprechen.

Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jedes Jahr eine Auswahl an Ländern zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz Ende des Jahres zusammen. Benannt ist er nach dem ersten Tagungsort in Bonn, auch wenn die Veranstaltung inzwischen in Berlin stattfindet.