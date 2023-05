GUS Technology startet die erste Batterie-Gigafabrik Taiwans und schließt sich mit internationalen Partnern zusammen, um ein Lithium-Batterieökosystem zu schaffen

TAOYUAN, Taiwan, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- GUS Technology hielt am 26. April eine große Eröffnungszeremonie für die Gigafabrik (Gigafactory) im Jhongli-Industriepark ab. Inländische und ausländische Gäste, darunter Vizepräsident Chi-Chang Tsai der Legislative Yuan, Ming-jiuh Wang, der stellvertretende Bürgermeister von Taoyuan, Chih-Ching Yang, der stellvertretende Generaldirektor vom Industrial Development Bureau, MOEA, nahmen persönlich teil, um die Fertigstellung der ersten Batterie- Gigafactory von Taiwan zu erleben, einer Einrichtung, die den Erfolg von GUS Technology symbolisiert, der Lithium-Batterieindustrie von Taiwan zum Erreichen eines neuen Meilensteins zu verhelfen. GUS Technology, das sich auf Lithium-Titanat- (LTO) und NCM-Materialsysteme konzentriert, ist optimistisch in Bezug auf das in Taiwan vorhandene Talent und die industrielle Entwicklung von Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge und zur Energiespeicherung seit Ende des Jahres 2019. Die Gesamtinvestitionen in den Gesamtbau der Gigafabrik vonJhongli beliefen sich auf 4 Milliarden Taiwanische Dollar. Es wird erwartet, dass die Gigafactory nach ihrer Inbetriebnahme mehr als 250 Arbeitsplätze für die örtliche Bevölkerung schaffen und herausragende Mitarbeiter anziehen wird, die sich leidenschaftlich für die Batterieindustrie einsetzen werden, um gemeinsam die Entwicklung der Branche zu fördern und den lokalen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, auf der internationalen Bühne zu glänzen.

Dr. med. C.C. Chang, Vorsitzender von GUS Technology, sagte: „GUS ist stolz auf Made in Taiwan (MIT). Das Design, der Herstellungsprozess und die Standortplanung der ersten Gigafactory in Taiwan wurden mit zwei grundlegenden Elementen durchgeführt: örtliche Mitarbeiter und internationale Standards. Wir haben festgestellt, dass die Länder weltweit in der Energiebranche schnell in Wettbewerb treten. Durch die Integration der industriellen Ressourcen und der inländischen Mitarbeiter Taiwans und mit innovativen Ressourcen und Kerntechnologien hat GUS Technology Taiwan in die Lage versetzt, sich mit seinen hochwertigen und maßgeschneiderten FuE-Fähigkeiten eine Schlüsselposition auf dem internationalen Energiemarkt zu sichern. Die Welt wird in Kürze die Innovations- und Fertigungsstärke von Taiwan im Bereich Forschung und Entwicklung sehen."