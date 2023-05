DevvStream führt das Buildings and Facilities Carbon Offset Program (BFCOP) ein, das Gebäudeeigentümer dabei unterstützt, aus Aktivitäten zur Kohlenstoffreduzierung Einnahmen zu erzielen

Die Teilnahme am Programm ist kostenlos, und ein erheblicher Prozentsatz der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften fließt direkt zurück an Gebäudeeigentümer, so dass diese keine eigenen Kompensationsprojekte entwickeln müssen

VANCOUVER, BC, 2. Mai 2023 / IRW-Press / - DevvStream Holdings Inc. („DevvStream“ oder das „Unternehmen“) (NEO:DESG), ein führendes Unternehmen für Investitionen in Emissionsgutschriften, das sich auf Technologielösungen spezialisiert hat, gab heute den Start seines Buildings and Facilities Carbon Offset Program (BFCOP) bekannt, eines neuartigen Kompensationsprojekts, das darauf abzielt, die Einstiegshürde für Organisationen zu senken, die Einnahmen aus Emissionsgutschriften in drei Kategorien generieren möchten: (a.) Energieeffizienzmaßnahmen, (b.) Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort und (c.) Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV). Das BFCOP wird zunächst in den USA und in Kanada eingeführt, gefolgt von der EU, und soll bereits im Sommer 2023 arbeiten. Sowohl neue als auch nachgerüstete Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude kommen für dieses Programm in Betracht, und die Teilnahme ist kostenlos.

Wichtigste Punkte

- Das BFCOP ist das erste Programm seiner Art, das Gebäudeeigentümern in den USA und Kanada helfen soll, durch Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Ladestationen für Elektrofahrzeuge Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu erzielen.

- Sowohl neue als auch nachgerüstete Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude kommen für dieses Programm in Betracht. Die Teilnahme ist kostenlos.

- Ein erheblicher Prozentsatz der Nettoeinnahmen aus allen Verkäufen von Emissionsgutschriften wird anteilig an die einzelnen Programmteilnehmer weitergegeben.

Schätzungsweise 40 % der weltweiten energiebedingten Kohlenstoffemissionen stammen aus Gebäuden – etwa 30 % aus ihren Betrieb und die restlichen 10 % aus ihrem Bau und Materialien[1]. Nach Angaben der Energy Information Administration (EIA) gibt es in den Vereinigten Staaten fast 6 Millionen gewerbliche Gebäude mit einer Fläche von fast 100 Milliarden Quadratfuß[2], während in Kanada fast 500.000 gewerbliche und Verwaltungsgebäude[3] stehen. Dies stellt eine enorme Chance dar, die globalen Emissionen zu beeinflussen und gleichzeitig zahlreiche Emissionsgutschriften mit minimalem Risiko für Teilnehmer zu generieren. Um diese Chance zu nutzen, wird DevvStream seine Beziehung zu Global Green nutzen, einer Organisation, die sofortigen, direkten Zugang zu 29 großen Gemeinden in den USA sowie zu Dutzenden von multinationalen Unternehmen mit umfangreichen Gebäudeportfolios bietet. Gleichzeitig wird das Joint Venture Marmota von DevvStream den kanadischen Markt über seine etablierten Beziehungen zu Kommunal- und Provinzregierungen im ganzen Land ansprechen.