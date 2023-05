Barbra Streisand erhält den Genesis-Preis zum 10-jährigen Jubiläum

Der jährlich mit 1 Million Dollar dotierte Genesis-Preis, der vom TIME Magazine als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird, ehrt außergewöhnliche Persönlichkeiten für ihre herausragenden beruflichen Leistungen, ihre Beiträge zur Menschheit und ihr Engagement für jüdische Werte.

Seit der Einführung des Preises im Jahr 2013 hat Frau Streisand Zehntausende von Nominierungen und Stimmen für den Genesis-Preis erhalten. In Anerkennung der überwältigenden Unterstützung und Bewunderung durch die jüdische Weltbevölkerung in den letzten zehn Jahren haben die Juroren des Auswahl- und des Preiskomitees Frau Streisand einstimmig für den Genesis-Preis zum 10-jährigen Jubiläum vorgeschlagen.

Frau Streisand wird im Oktober 2023 im Rahmen einer besonderen Zeremonie in Los Angeles geehrt werden. Die Zeremonie findet genau zehn Jahre nach der Bekanntgabe von Michael R. Bloomberg, dem108. Bürgermeister von New York City und Gründer von Bloomberg LP und Bloomberg Philanthropies, als erster Preisträger des Genesis-Preises statt.

Der Gründer und Vorsitzende der Genesis Prize Foundation, Stan Polovets, sagte: "Es ist eine große Ehre für unsere Stiftung, Barbra Streisand zu ehren - eine der weltweit beliebtesten und am meisten bewunderten Künstlerinnen. In den letzten sechs Jahrzehnten hat Barbra nicht nur ihr Publikum auf der ganzen Welt mit ihren erstaunlichen Talenten begeistert, sondern auch ihre Zeit, ihre Ressourcen und ihre Leidenschaft zahlreichen wichtigen Anliegen gewidmet und sich überall dort zu Wort gemeldet, wo sie Ungerechtigkeit sah. Ihr Verantwortungsgefühl für die Heilung der Welt erwächst aus ihren jüdischen Werten und ihrer jüdischen Identität, die Barbra seit Beginn ihrer außergewöhnlichen Karriere mit Stolz zur Schau stellt. Barbras innovative Philanthropie hat in vielen Bereichen wie Gesundheit, Umwelt und Gleichberechtigung der Geschlechter große Wirkung gezeigt. Wir freuen uns darauf, eng mit Barbra und ihrer Stiftung zusammenzuarbeiten, um diese Wirkung in Zukunft noch zu verstärken."