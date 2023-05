Woche der Notenbanken: DAX knackt kurzzeitig die 16.000-Punkte-Marke!

Im laufenden Jahr hat der DAX mehr als 13 Prozent an Wert hinzugewonnen. Innerhalb eines Jahres waren es sogar mehr als 14 Prozent.

Der deutsche Leitindex ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Im frühen Xetra-Handel konnte der DAX zeitweise die Marke von 16.000 Punkten knacken. Aktuell steht er bei 15.981 Punkten (Stand: 02.05.2023, 09:14 Uhr).

Ask 8,92

Ask 1,02

Zur Wochenmitte steht in den USA eine weitere Leitzinsentscheidung an, am Donnerstag folgt die EZB. Marktexperten rechnen mit einem kleineren Zinsschritt der Fed von 0,25 Prozentpunkten. Die EZB dürfte sich ebenfalls zurückhalten, wobei auch ein größerer Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten zur Diskussion steht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion