Australische Notenbank erhöht überraschend den Leitzins

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Zentralbank Australiens hat im Kampf gegen die hohe Inflation überraschend den Leitzins angehoben und eine weitere geldpolitische Straffung in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,85 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag nach ihrer Zinssitzung in Sydney mitteilte. Nach der elften Anhebung im Zeitraum nahezu eines Jahres liegt der Leitzins so hoch wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr.

Der Markt wurde von der Entwicklung überrascht. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Leitzins erwartet. Am Devisenmarkt reagierte der Australische Dollar mit Kursgewinnen. Auch am Anleihemarkt ging es mit den Renditen australischer Staatsanleihen nach der Zinserhöhung kräftig nach oben.

Möglicherweise sei eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich, um sicherzustellen, dass die Inflation in einem angemessenen Zeitrahmen wieder auf den Zielwert zurückkehrt, sagte Notenbankchef Philip Lowe laut der Stellungnahme, die nach der Zinsentscheidung veröffentlicht wurde. Die weitere Zinsentwicklung hänge davon ab, wie sich die Wirtschaft und die Inflation entwickeln.

Laut jüngsten Daten hat sich die Teuerung in Australien abgeschwächt. Die Inflationsrate sank im ersten Quartal auf 7,0 Prozent, nach zuvor 7,8 Prozent. Wie in den westlichen Industriestaaten liegt die Teuerung aber weiter auf einem hohen Niveau./jkr/tih