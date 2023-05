Der Bereich zwischen 3,822 und 4,195 US-Dollar ist beim Kupfer-Future derzeit als neutrale Handelsspanne zu interpretieren. Ein Sprung über die zuletzt genannte Marke könnte aber den Doppelboden endgültig aktivieren und würde folglich wieder Aufwärtspotenzial zunächst an die Jahreshochs von 4,355 US-Dollar freisetzen. Darüber könnten dann weitere Ziele bei 4,577 und schließlich 4,860 US-Dollar für das Industriemetall abgeleitet werden. Ein bärisches Szenario würde sich ganz klar bei einem Bruch des Doppelbodens ergeben, dann müsste noch einmal der längerfristige Aufwärtstrend verlaufend um 3,727 US-Dollar als Unterstützung einspringen.

Fazit

Erst Hinweise auf einen erfolgreichen Doppelboden können erst oberhalb der Marke von 4,148 US-Dollar abgeleitet werden, endgültige Gewissheit dürfte man aber erst oberhalb von 4,195 US-Dollar erlangen. Ziele würden dann an den Jahreshochs bei 4,355 US-Dollar und den Jahreshochs aus 2022 bei 4,577 US-Dollar für das Metall liegen. Für diese Idee könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 10,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV882B zum Einsatz kommen, bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee würde von nun an eine Renditechance von 175 Prozent entspringen. Ziele im Schein wurden dagegen bei 7,15 und 9,17 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 3,938 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, ein entsprechender Stopp im Schein würde sich dadurch bei 3,36 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sollten Investoren dann aber einige Monate an Zeit einplanen.