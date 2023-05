JPMORGAN stuft Kion auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte mit Blick auf die vorläufigen Quartalszahlen sowie den aktualisierten Ausblick seine Jahresprognosen für das Ergebnis je Aktie und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit). Das Preise/Kosten-Verhältnis habe sich zumindest kurzfristig zum Vorteil des Gabelstaplerproduzenten verschoben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zyklischen Risiken bestünden allerdings weiter, was die zuletzt schwachen Einkaufsmanagerindizes gezeigt hätten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 14:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 37,41EUR gehandelt.