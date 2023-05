MAG Silver verstärkt das Managementteam

Herr Methven ist ein erfahrener Bergbauexperte, der über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügt. Sein Fachwissen umfasst den Untertagebau von Edelmetallen, langfristige Minenplanung, Projektmanagement und Beratung. Er hat technische und betriebliche Teams in vielen Untertageminen weltweit geleitet und in seiner jüngsten Funktion als leitender Bergbauingenieur und Untertage-Manager für AMC Mining Consultants (Kanada) technische und Trade-off-Studien geleitet, technische Berichte verfasst, Mineralreserven geschätzt und geprüft und betriebliche Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen in Nord- und Südamerika geleitet, darunter Fresnillo Plc, Pan American Silver und Capstone Copper.

Bevor er zu MAG kam, bekleidete Herr Methven mehrere operative und beratende Positionen bei AMC Mining Consultants (Kanada), Newmont Australia, Hatch Africa, Gold Fields und Anglo American. Herr Methven hat einen Bachelor of Science in Bergbauingenieurwesen von der University of the Witwatersrand und ist ein praktizierender Berufsingenieur bei Engineers and Geoscientists, British Columbia.

Frau Neff ist seit 2021 bei MAG tätig und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmenssekretariatsaufgaben, Unternehmensrecht und Wertpapierregulierung. Sie war maßgeblich an den Initiativen von MAG zur Unternehmensführung und zur Einhaltung von Vorschriften beteiligt und hat eine Schlüsselrolle bei den öffentlichen Berichtspflichten des Unternehmens gespielt. In ihrer erweiterten Rolle wird Frau Neff weiterhin alle Aspekte der Unternehmensführung und der Einhaltung von Vorschriften beaufsichtigen und darüber hinaus zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Humankapital übernehmen.