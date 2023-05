Börsentheater: Francois Rochon rät Anlegern zum Aktienkauf und sich nicht von der Volatilität abschrecken zu lassen

"Aktien sind zwar langfristig die beste Anlageform, aber diese langfristigen Erträge haben ihren Preis: die Volatilität. Dies ist ein rein emotionaler Preis, denn die einzigen wirklichen Verlierer bei einem Rückgang der Aktienmärkte sind diejenigen, die verkaufen", erklärt Francois Rochon. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf.





Wenn die Aktienkurse purzeln, geraten Anleger schnell in Panik und verkaufen. Denn die Kurse könnten ja noch weiter fallen und sie flüchten sich in teurere Ausreden wie "an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben" (ne, aber so wird man auch nie einen Tenbagger im Depot haben).





Es gelingt ihnen nicht, in dieser Lage ihre Emotionen zu kontrollieren und auf ihren Verstand zu hören, der ihnen sagt, dass der Wert des Unternehmens, an dem sie beteiligt sind, nicht genauso schnell fällt wie sein Aktienkurs. Doch genau darauf kommt es an: Man muss die Kursbewegungen ignorieren und stattdessen - und zwar ausschließlich - auf die Unternehmensentwicklung achten. Wert sticht Preis. Immer!