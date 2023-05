JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Das gute erste Quartal der Bank werde von einer starken Kapitalgenerierung und dem angekündigten Aktienrückkauf von bis zu zwei Milliarden US-Dollar geprägt, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Vorsteuergewinn liege deutlich über seiner Prognose und der Konsensschätzung. Aber auch die anderen Geschäftskennziffern hätten positiv überrascht./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 01:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 01:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 6,783EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m