Studie: Deutschlands Wirtschaft fehlt im internationalen Vergleich der digitale Ehrgeiz / 71 Prozent der deutschen Unternehmen haben ihre Pläne zur digitalen Transformation zurückgefahren Köln (ots) - Die digitale Transformation hat im vergangenen Jahr bedingt durch die zahlreichen Krisen weltweit etwas an Fahrt verloren, nimmt aber jetzt wieder Tempo auf. Mehr als 80 Prozent der Unternehmen aller Branchen wissen, dass sie sich noch weitaus stärker zu einem Technologieunternehmen wandeln müssen. Auffällig im Ländervergleich ist dabei: Die deutschen Unternehmen gehen die mit der Digitalisierung verbundenen Veränderungen deutlich weniger ambitioniert an als das Ausland. Das zeigt der Business Transformation Report des Technologiedienstleisters Expleo, für den weltweit insgesamt 1.359 Unternehmen befragt worden sind.

71 Prozent der deutschen Unternehmen mussten 2022 ihre Pläne zur digitalen Transformation revidieren. Und 75 Prozent haben mindestens eines ihrer Ziele verfehlt - ein Jahr zuvor waren es "nur" 63 Prozent. Insbesondere die zeitliche Realisierbarkeit ihrer Projekte bereitet den deutschen Unternehmen dabei Probleme.



Bei der Kundenorientierung ist Deutschland Schlusslicht

Im internationalen Vergleich zeigt sich die heimische Wirtschaft weniger offensiv. Während beispielsweise jedes zweite weltweit befragte Unternehmen seine Innovationen vorantreiben will, liegen die Firmen aus der Bundesrepublik mit 40 Prozent deutlich darunter. Und auch beim Thema Kundenorientierung belegt Deutschland - wie schon im Vorjahr - den letzten Platz. So streben insgesamt 54 Prozent aller befragten Unternehmen danach, im Wettbewerb das beste Kundenerlebnis zu bieten, in Deutschland sind es nur 39 Prozent.

"Die großen internationalen Technologiekonzerne setzen derzeit die Benchmark im Umgang mit dem Kunden. Daran müssen sich alle anderen Unternehmen messen lassen. Zumal sich der Kundenkontakt immer mehr in die digitale Welt verlagert, sollte er mehr denn je im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen", sagt Technologieexperte Gillessen.



An der Schwelle zu einer neuen Phase der Digitalisierung

Fast jedes zweite deutsche Unternehmen (46 Prozent) ist bereit, sich aktiv an neue Rahmenbedingungen anzupassen und plant aktuell, seine Digitalisierungsstrategie nachzuschärfen. Dieser Prozess sollte künftig noch an Dynamik gewinnen, nicht zuletzt aufgrund der rasanten Entwicklungsfortschritte beim Thema KI und Data Analytics. Auch das Thema Cybersicherheit hat im Zuge der gestiegenen Bedrohungslage weiter an Bedeutung gewonnen (von 40 auf 52 Prozent).

"57 Prozent der Befragten in Deutschland ist klar: Die Unternehmen mit den höchsten digitalen Ambitionen haben die besten Voraussetzungen für den Erfolg", sagt der Expleo-Manager. "Daher gilt es jetzt auch hierzulande, die digitale Transformation in den Unternehmen voranzutreiben. Denn wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Phase der Digitalisierung. Aktives Handeln und Kreativität sind von den Unternehmen in allen Branchen und Ländern gefordert, um nicht von disruptiven Wettbewerbern verdrängt zu werden."

