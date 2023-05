TEL AVIV, Israel, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- groundcover stellt Flora vor, einen neu herausgebrachten eBPF-basierten Observability Agent, der mit einer strikten Leistungsorientierung gebaut wurde – was eine vollständige Beobachtbarkeit in hohem Maßstab verspricht und gleichzeitig so gut wie keinen Overhead verursacht. Flora hat alle führenden Observability-Plattformen wie Datadog, OpenTelemetry und die moderne eBPF-Lösung Pixie Labs von New Relic bei Weitem übertroffen.

Der durchgeführte Benchmark simulierte eine großvolumige Umgebung, die eine einfache Baseline-HTTP-Server-Anwendung für Metriken des CPU- und Speicherverbrauchs vor und nach der Integration der verschiedenen betreffenden Observability-Plattformen verfolgt.

Flora zeigte einen minimalen bis gar keinen Overhead für die CPU (+9 %) und den Speicher (+0 %) der Anwendung, während Datadog, OpenTelemetry und die Pixie-Lösung einen gravierenden Overhead von jeweils 249 %, 59 % und 32 % über der CPU-Baseline und 227 %, 27 % und 9 % über der Speicher-Baseline verursachten.