Mit einer auf den Markt für Solarprodukte ausgerichteten Palette ist SMA Solar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Als global führender Spezialist für Fotovoltaik-Systemtechnik schafft SMA die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung der näheren Zukunft. Die hohen Kosten von fossiler Energie aufgrund des Ukrainekrieges beschleunigen besonders in Europa den Ausbau von erneuerbarer Energie wie Fotovoltaik. Auch im ersten Quartal 2023 dürfte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um gut 50 Prozent auf 340 bis 350 Millionen Euro steigen. Im Gesamtjahr 2023 rechnet SMA Solar mit einem Umsatzplus zwischen 36 und 50 Prozent. Getragen wird dieser Optimismus auch von Förderprogrammen in Europa und den USA mit dem Ziel, schneller von fossiler Energie unabhängig zu werden.

Seit dem Jahr 2012 bewegt sich der Kurs von SMA-Solar in einer von starken Zyklen geprägten Seitwärtsrange zwischen dem Widerstand bei 60 Euro und der Unterstützungszone bei rund 14 Euro. Am 24. Februar 2022 - dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine - wurde das partielle Tief am Level von 25,10 Euro markiert. Dieses Level war der Ausgangspunkt einer Aufwärtssequenz bis zum All Time High am 24. April 2023 bei 108,80 Euro. Dieser Kursanstieg ist trotz Aufwertung des operativen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 die Ursache dafür, dass die Aktie nicht mehr ganz billig ist. Für 2023 ergibt das erwartete KGV einen Wert von aktuell 45,72. Nachdem die Transformation in erneuerbare Energie immer dringlicher wird, ist von exponentiellem Wachstum der Nachfrage auszugehen. So erstaunt es nicht, dass der geplante Gewinn 2025 um 150 Prozent höher ist als der Gewinn 2023. Das erwartete KGV 2025 ist dadurch aktuell bei 18,25 angesiedelt.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz: