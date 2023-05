JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das onkologische Beratungsgremium der US-Gesundheitsbehörde FDA habe sich fast einstimmig für eine Zulassung von Lynparza zur Behandlung einer speziellen Form von mutiertem Prostatakrebs ausgesprochen, aber gegen eine umfassendere Indikation zur Prostatakrebs-Behandlung, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnte er sich gezwungen sehen, seine Erwartungen für das Medikament zu senken. Der Aktienkurs sollte das Votum des FDA-Gremiums aber schon einpreisen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2023 / 18:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 133,0EUR gehandelt.