Indigo Exploration verstärkt sein Board of Directors für seine Lithium-Sole-Projekte in Alberta, Kanada

02. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / – Indigo Exploration Inc. (das „Unternehmen“) (TSX-V: IXI, OTCQB: IXIXF, FWB: INEN) freut sich bekannt zu geben, dass D.T. Brian Doherty, ein in Alberta ansässiger hochversierter Senior Petroleum Geologist mit über 40-jähriger Erfahrung, in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Doherty war im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Funktionen tätig, die sich von technischen Aufgaben bis hin zu Führungspositionen erstrecken. Er ist äußerst fachkundig in allen Aspekten der Öl- und Gasindustrie, darunter Geophysik, Reservoir Engineering und Produktionstechnik, Evaluierung des wirtschaftlichen Risikos, Infrastruktur sowie regulatorische Bedingungen.

„Die Ernennung von Herrn Doherty verdeutlicht den Einsatz des Unternehmens, nicht nur innerhalb des Managementteams, sondern auch in unserem Board bedeutende Tiefe und Erfahrung sicherzustellen. Brian bringt ein umfangreiches Wissen und Netzwerk mit, das auf seine weitreichende Erfahrung im Bereich Öl und Gas in Alberta aufbaut. Dies wird bei der Erschließung unserer Lithium-Sole-Projekte eine entscheidende Rolle spielen“, erklärte CEO Paul Cowley. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Doherty – ein angesehener und erfolgreicher Senior-Geowissenschaftler und Unternehmer – unserem Board beitritt und Jahrzehnte an Einblick und Urteilsvermögen in Technik, Geschäft und Geschäftsführung innerhalb von Alberta mitbringt.“

Im Laufe seiner 40-jährigen Karriere hat Herr Doherty weitläufige Betriebserfahrung bei der Ausführung der Jahresbudgets in den Bereichen Betrieb und Erschließung in Höhe von über 100 Millionen $ gesammelt. Dies umfasste das Niederbringen von mehreren hundert Bohrlöchern pro Jahr. Seine Erfolgsrate innerhalb des Western Basin beträgt im Jahresvergleich durchschnittlich eine Wachstumsrate von 38 % von tief bis oberflächennah – einschließlich Devon-, Mississippium-, Trias-, Jura- und Kreidezeit-Zielgebieten –, sowie von einer Vielfalt an Lithologien und Fallen. Herr Doherty hatte Positionen bei Alberta Energy Company, Canadian Superior, Gulf Canada, Shell und Apache inne. Später gründete Herr Doherty mit seinen Partnern drei Junior-Öl-Unternehmen, zu denen Signal Resources gehörte. Anschließend nahm er eine Tätigkeit bei Prime West Trust als Southern Business Unit Manager auf. In dieser vorherigen Position war er für über 17.000 Barrel Öl pro Tag und eine Belegschaft von 30 Fachkräften zuständig.