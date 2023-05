Wirtschaft Publizist Dirk Oschmann für "Ostquote" bei Führungskräften

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Literaturwissenschaftler und Publizist Dirk Oschmann spricht sich für die Einführung einer "Ostquote" bei Führungskräften aus. Es werde "nicht ohne Quote gehen", wenn sich politisch etwas ändern solle, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



In Wissenschaft, Verwaltung, Justiz, Medien und großen Unternehmen seien nur zwei bis vier Prozent der Führungsposten mit Ostdeutschen besetzt. "In der Bundeswehr liegt die Quote bei null Prozent", so Oschmann. Diese Anteile seien "viel zu niedrig", eine verpflichtende Quote sei notwendig.