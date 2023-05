Gummersbach (ots) - "Open Hiring", der revolutionäre HR-Trend aus den USA,

erobert immer mehr Branchen. Ursprünglich von der Greyston Bakery eingeführt,

verzichtet dieses innovative Konzept auf langwierige Bewerbungsverfahren,

Vorstellungsgespräche und die Notwendigkeit einer Ausbildung. Stattdessen

erhalten Interessenten die Chance, sich direkt in der Praxis zu beweisen.



"Die Hürde für Bewerber ist mit dieser Methode gleich null - das bietet großes

Potenzial, um die Mitarbeiterprobleme zu verbessern", sagt Erich Bese. Er ist

Experte für Personalmarketing bei Kanal- und Rohrreinigungsbetrieben und verrät

in diesem Gastartikel, welche Aspekte der "Open Hiring"-Methode sich in der

Handwerksbranche anwenden lassen und wie sie die Zukunft der Personalarbeit für

Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe gestalten könnte.





Open Hiring: Ein neuer Ansatz zur Rekrutierung von MitarbeiternDie Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist eine der größtenHerausforderungen für Unternehmen in allen Branchen. Insbesondere für kleine undmittelständische Unternehmen kann es schwierig sein, geeignete Kandidaten zufinden und lange Rekrutierungsprozesse zu durchlaufen. Hier setzt der HR-Trendaus den USA namens "Open Hiring" an, der eine neue Methode zur Einstellung vonMitarbeitern darstellt.Die Idee hinter Open Hiring ist einfach: Unternehmen verzichten auftraditionelle Bewerbungsprozesse und bieten stattdessen offene Stellen für jedenInteressenten an. Die Bewerber müssen keine bestimmten Qualifikationenvorweisen, sondern erhalten die Chance, sich in der Praxis zu beweisen und ihreFähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ein solcher Ansatz hat den Vorteil, dassUnternehmen eine größere Anzahl von Bewerbern anziehen können, die nichtunbedingt über formale Qualifikationen verfügen, aber dennoch über dieFähigkeiten verfügen, die für die offene Stelle erforderlich sind.Erfahrungen aus der Greyston BakeryDie Greyston Bakery aus Yonkers, New York, ist ein bekanntes Beispiel für einUnternehmen, das Open Hiring erfolgreich implementiert hat. Seit 1982 setzt dieBäckerei auf die offene Einstellung von Mitarbeitern und bietet Jobs für jedenan, der arbeiten möchte. Das Unternehmen hat dadurch eine vielfältigeBelegschaft geschaffen, die aus Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen undFähigkeiten besteht. Durch die Praxis des Open Hirings wurden in der GreystonBakery Arbeitsplätze für Menschen geschaffen, die aufgrund von Vorurteilen oderfehlender formaler Qualifikationen oft ausgeschlossen werden.Open Hiring für Rohrreinigungsbetriebe: Potenzial und HerausforderungenRohrreinigungsbetriebe haben oft Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zufinden. Open Hiring könnte hier für Kanalbetriebe eine Lösung bieten, indem sieauch Arbeitssuchenden ohne formalen Abschluss eine Chance geben, ihreFähigkeiten unter Beweis zu stellen.Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Implementierung von OpenHiring in dieser Branche. Es ist wichtig, dass die Kanalbetriebe die Bewerberauf ihre Eignung für die Arbeit prüfen und sicherstellen, dass sie dienotwendigen Fähigkeiten besitzen, um die Arbeit erfolgreich auszuführen. Zudemmüssen die Rohrreinigungsunternehmen sicherstellen, dass sie den Bewerbern eineausreichende Schulung und Unterstützung bieten, um ihre Fähigkeitenweiterzuentwickeln und sie langfristig zu halten.FazitOpen Hiring ist eine innovative Methode zur Einstellung von Mitarbeitern, die invielen Branchen Potenzial hat. Insbesondere für kleine und mittelständischeUnternehmen kann diese Methode eine Möglichkeit bieten, schneller und effektivergeeignete Mitarbeiter zu finden. Für Rohrreinigungsbetriebe bietet Open Hiringdie Möglichkeit, potenzielle Mitarbeiter zu identifizieren.Allerdings müssen Rohrreinigungsbetriebe sicherstellen, dass sie die Bewerberauf ihre Eignung für die Arbeit prüfen und sicherstellen, dass sie über dienotwendigen Fähigkeiten verfügen, um die Arbeit erfolgreich auszuführen. Eineangemessene Schulung und Unterstützung sind ebenfalls erforderlich, um dieFähigkeiten der Mitarbeiter weiterzuentwickeln und langfristig zu halten.Über Erich Bese:Erich Bese ist der Gründer und Geschäftsführer von BESE-MEDIA. Mit seinem Teamhat er sich auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebespezialisiert. Sein Ziel: Kompetente Betriebe im Internet sichtbar zu machen undihnen so zu mehr Kunden zu verhelfen. Seit mehr als fünf Jahren unterstütztErich Bese seine Kunden bereits bei allen wichtigen Themen rund um dasOnline-Marketing und die optimale Webseite. Mehr Informationen unter:https://bese-media.de