Berlin mit 6,4 % aller Gäste deutschlandweit meistbesuchtes Reiseziel im Mai 2022

WIESBADEN (ots) - Im Mai nutzen viele die Feiertage und verlängerten Wochenenden

für Kurzurlaube und Städtetrips. Mit mehr als 1,0 Millionen Übernachtungsgästen

war Berlin im Mai 2022 das meistbesuchte Reiseziel in Deutschland. 6,4 % der

deutschlandweit 16,3 Millionen Gäste insgesamt zog es im vergangenen Mai in die

Hauptstadt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Gegenüber dem

Mai des von Corona-Beschränkungen geprägten Jahres 2021 mit damals 144 000

Gästen übernachteten im Mai 2022 gut siebenmal so viele Reisende in Berlin. Im

Vergleich zum Vor-Corona-Niveau von rund 1,3 Millionen Ankünften im Mai 2019

waren es jedoch knapp ein Fünftel (19,1 %) weniger Gäste.



Schwarzwald im Mai 2022 auf Rang 2 - sechs Großstädte in den Top 10





Auch abseits der Hauptstadt reisten die Menschen im vergangenen Mai wiedervermehrt in die großen deutschen Städte. In der Rangliste der zehnmeistbesuchten Reiseziele waren die sechs größten Städte Deutschlands vertreten:Auf Berlin folgten im Ranking der meistbesuchten Großstädte Hamburg, München,die Metropolregion Main und Taunus mit der Stadt Frankfurt am Main, die RegionStuttgart sowie Köln mit dem Rhein-Erft-Kreis. Die meistbesuchte ländlicheRegion war der Schwarzwald mit gut 790 000 Übernachtungsgästen im Mai 2022,gefolgt von der Ostsee in Schleswig-Holstein.Im Mai 2020 und 2021 verdrängten ländliche Regionen die Großstädte alsmeistbesuchte ReisezieleWer dagegen im Mai der Corona-Jahre 2020 und 2021 überhaupt eine Reise antrat,den zog es eher in ländliche Regionen und weniger in die großen Städte. So warenjeweils nur drei Großstädte in den Top 10 der meistbesuchten Reiseziele im Mai2020 (Berlin, Frankfurt/Main und Taunus, Hamburg) und im Mai 2021 (Berlin,Frankfurt/Main und Taunus, München). Berlin war in beiden Jahren nur auf Platz 4der beliebtesten Reiseziele im Mai - die Metropole lag jeweils hinter denschleswig-holsteinischen Reiseregionen Ostsee und Nordsee sowie dem Schwarzwald.Gäste aus dem Ausland zog es im vergangenen Mai vor allem nach Berlin undMünchenVon den deutschlandweit knapp 16,3 Millionen Übernachtungsgästen im vergangenenMai kamen rund 2,5 Millionen oder 15,5 % aus dem Ausland - die meisten darunteraus den Niederlanden (381 000), der Schweiz (282 000) und den USA (207 000).Dabei war der Anteil von Gästen aus dem Ausland in Berlin (30,9 %) und München(34,7 %) besonders groß, in ländlichen Regionen wie dem Schwarzwald (25,2 %)oder der Ostsee in Schleswig-Holstein (7,9 %) war er geringer.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe undPensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätzeund sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehnSchlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen beim Camping.Die hier genannten Reiseziele beziehen sich auf die Reisegebiete. Reisegebietesind Regionen, die in Zusammenarbeit mit den Statistischen Landesämtern erstelltwurden und die sich im Wesentlichen an den Zuständigkeitsbereichen derregionalen Tourismusverbände und an naturräumlichen Gegebenheiten orientieren.Für die Stadtstaaten sind keine Reisegebiete definiert.Ob es sich bei den Ankünften und Übernachtungen von Gästen um Urlaube oder umGeschäftsreisen handelt, wird in der Statistik nicht gesondert erfasst.Weitere Informationen:Weitere Daten und Informationen sind in den Tabellen 45412 der DatenbankGENESIS-Online sowie auf der Themenseite Tourismus verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.