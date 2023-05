Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft vom April 2023 (Bank Lending Survey)



Wien (APA-ots) - Für das erste Quartal 2023 meldeten die heimischen Banken eine neuerlich gesunkene Nachfrage von Unternehmen nach Investitionskrediten. Somit ist sie bereits seit Mitte 2022 rückläufig. Hintergrund ist die konjunkturelle Eintrübung infolge der globalen wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen sowie das höhere Zinsniveau. Erstmals seit Ende 2021 ist auch die Kreditnachfrage zur Finanzierung von Lagerhaltung und Betriebsmitteln nicht mehr deutlich gestiegen. Das dürfte mit dem Auslaufen der Lieferkettenengpässe in Zusammenhang stehen. Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten ist im ersten Quartal 2023 abermals gesunken. Der Rückgang ist aber moderater ausgefallen als in den beiden Quartalen davor, in denen die Nachfrage überaus stark eingebrochen war. Die gestiegenen Zinsen und die unsichere Wirtschaftslage sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung. Angebotsseitig wurden die bankinternen Richtlinien für Unternehmenskredite im ersten Quartal 2023 nur mehr leicht verschärft, jene für Wohnbaukredite blieben weitgehend unverändert. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft, in der führende Banken nach ihren Einschätzungen gefragt werden. Die aktuelle Umfrage wurde in der zweiten Märzhälfte 2023 durchgeführt.

Kreditgeschäft mit Unternehmen: Nachfrage nach Investitionskrediten sinkt seit Mitte 2022