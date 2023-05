Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Weggeworfene Dinge wie Glas, Papier und Kunststoffwiederzuverwerten, das ist in deutschen Haushalten seit Jahrzehnten etabliert.Ganz anders in der Baubranche: Wird ein Gebäude abgerissen, landen die einzelnenBestandteile größtenteils auf der Deponie oder als minderwertiges Füllmaterialim Straßenbau - eine riesengroße Verschwendung. Die GWG StädtischeWohnungsgesellschaft München mbH will das anders machen. Für ihrEntwicklungsgebiet im Münchner Stadtteil Ramersdorf hat die GWG dasUmweltberatungsinstitut EPEA ins Boot geholt, eine Tochter der in Stuttgartansässigen Bauberatung Drees & Sommer SE. Die Kreislaufspezialistenkatalogisieren sämtliche Materialien und Baustoffe, prüfen derenWiederverwertbarkeit und wirken damit sowohl dem Rohstoffmangel als auch densteigenden Energie- und Baupreisen entgegen."Aufgrund der Gebäudesubstanz ist eine Sanierung der Immobilien nicht möglich",sagt Rositsa Doneva, Teamleiterin Klimaschutz der GWG. "Zudem wollen wir mehrWohnfläche schaffen und in den nächsten Jahren insgesamt 900 Wohnungen bauen.Die alten Häuser müssen daher modernen und energetisch optimierten Gebäudenweichen." Um aber möglichst viele Rohstoffe aus dem Bestand zu retten, setzt dieGWG auf eine umfassende Stoffstromanalyse. Stark vereinfacht geht es dabei umden Weg eines Stoffes von seiner Gewinnung über seine Verarbeitung bis hin zuseiner Wiederverwertung oder Entsorgung. " Durch die Stoffstromanalyse könnenwir überhaupt erst abschätzen, welche Bauteile wir in unseren eigenenNeubauvorhaben wieder einsetzen können, welche Materialien sich für eineBaustoffbörse eignen oder ob sogar eine Hersteller-Rücknahme sinnvoll ist", soDoneva weiter.Von der Abfall- zur KreislaufwirtschaftEntwickelt wurde die Stoffstromanalyse von Andrea Heil und Matthias Heinrich,die bei EPEA kreislauffähiges Bauen und Urban Mining vorantreiben. Dabei handeltes sich um einen noch relativ jungen Begriff in der Abfallwirtschaft, der aberschon bald ein neues Zeitalter einläuten könnte: "Wir brauchen einenParadigmenwechsel - weg von der Einweg- und Abfallwirtschaft hin zurKreislaufwirtschaft", so Heinrich. Im Rahmen der Analyse hat das Team für dieGWG Türrahmen, Fensterglas, Metall, Holz und sogar alte Müllhäuschenkatalogisiert und Möglichkeiten zur Weiterverwendung aufgezeigt. "Die Baubrancheverschlingt hierzulande etwa 90 Prozent der geförderten mineralischen Rohstoffeund verursacht gleichzeitig mehr als die Hälfte des Abfallaufkommens. Wertvolle