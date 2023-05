Über 1 Million Euro für die ökologische Pflanzenzüchtung / Seit über 20 Jahren 'Bio von Anfang an' (FOTO)

Töpen (ots) - Seit 21 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Saatgutfonds

der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und den Naturkostfachhändlern des BioMarkt

Verbunds. 2023 wurde nun der Meilenstein von insgesamt 1 Million Euro geknackt.

Dass sich die aufwändige Züchtungsarbeit lohnt, zeigt sich unter anderem in 150

entwickelten Sorten aus Ökozüchtung, die nicht nur widerstandfähig, sondern auch

schmackhaft sind.



Seit 2002 unterstützen der BioMarkt Verbund und dennree die langwierige

ökologische Züchtungsarbeit über den Saatgutfonds. Bis zu 12 Jahre dauert es,

bis neue Sorten gezüchtet und zugelassen sind - und das garantiert ohne

Gentechnik und Patente. Sorten aus Ökozüchtung sind nachbaufähig und an die

Anbaubedingungen des Ökolandbaus angepasst. So kommen sie ohne

chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und mineralischen Dünger aus und

können sich gut an wechselnde klimatische Bedingungen anpassen.





Bereits 150 Sorten aus Ökozüchtung stehen Ökolandwirt*innen dank desSaatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und vielen engagiertenZüchter*innen schon zur Verfügung. Eine dieser Erfolgsgeschichten ist dieChicoréesorte "Schriek", die von Züchter Julian Jacobs vom Obergrashof mithilfeder Spendengelder entwickelt wurde. Sie hat ihr Zuhause unter anderem auf demBiolandhof Engemann gefunden und ist saisonal in den BioMärkten erhältlich.Ökologisch gezüchtete Sorten sorgen auch in Zukunft für volle Teller. "Deswegenist es unsere Verantwortung, bei der Entwicklung von ökologisch gezüchtetemSaatgut zu unterstützen", so Lukas Nossol, Leitung Kommunikation im BioMarktVerbund. "Der Saatgutfonds garantiert, dass das Geld sinnvoll eingesetzt undfair auf die ökologischen Saatgutinitiativen aufgeteilt wird."Der Saatgutfonds wurde 1996 ins Leben gerufen, um ökologischeZüchtungsinitiativen in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Ökologischvermehrtes Saatgut ist inzwischen weitestgehend üblich im Ökolandbau. Ganz imGegensatz zur ökologischen Züchtung,die unter ökologischen Aspekten undausschließlich auf ökologisch zertifizierten Flächen stattfindet.Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, leitet undorganisiert den Saatgutfonds seit 23 Jahren und erklärt die Wichtigkeit derökologischen Züchtung: "Wir wollen, dass alles Bio wird, aber den 'Kindergarten'unserer Pflanzen - nämlich die Zuchtgärten - überlassen wir weiter derkonventionellen Wirtschaftsweise. So gewöhnen wir die Pflanzen schon in der'Kinderstube' an Pestizide und Stickstoffdünger. Im Ökozuchtgarten werden diePflanzen stattdessen schon von Beginn an zu mehr 'Selbstständigkeit' erzogen."