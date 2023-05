Autozulieferer Stabilus fährt mehr Geschäft ein - Aktie gibt nach

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus hat im zweiten Geschäftsquartal von einer guten Industrienachfrage in Nordamerika und der anziehenden Autoproduktion in Europa profitiert. Allerdings fielen die Resultate in den Monaten Januar bis März nicht so gut aus wie von Experten erhofft. Der Spezialist für Gasfedern und Dämpfer sieht sich dank der Ergebnisse auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Eine Steuerrückerstattung trieb zudem den Nettogewinn in die Höhe. Bei den Anlegern fand das aber kaum Anklang, für die Aktie ging es abwärts.

Das im MDax notierte Papier verlor am Vormittag 4,14 Prozent auf 56,75 Euro. Das war der tiefste Stand seit November. Nach Ansicht des JPMorgan-Analysten Akshat Kacker dürfte sich der Fokus der Investoren nun auf die Erholung der Margen richten. Die schwierigen Bedingungen in China und Asien hätten sich neben einer schwächer ausgefallenen Marge in der Region Amerika im operativen Ergebnis niedergeschlagen. Sein Kollege Alexander Wahl von Stifel hob die stark verbesserte Marge in Europa hervor.