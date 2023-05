Sondereffekte bescheren HSBC überraschend viel Gewinn - Aktie legt zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat ausgerechnet wegen des Desasters um die Silicon Valley Bank und einer Hängepartie in Frankreich überraschend viel Gewinn eingefahren. Im ersten Quartal lag der Überschuss mit gut elf Milliarden US-Dollar (rund 10 Mrd Euro) mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Jetzt will der vor allem in Asien aktive Konzern weitere eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar zurückkaufen, wie er am Dienstag in London mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die HSBC-Aktie legte am Morgen an der Londoner Börse um mehr als viereinhalb Prozent zu.

Analysten hatten für das erste Quartal zwar mit einem kräftigen Gewinnsprung gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung. Dass das Ergebnis derart hoch ausfiel, lag an zwei positiven Sondereffekten, die eigentlich einen negativen Hintergrund haben. So wird die HSBC wohl ihr Privatkundengeschäft in Frankreich nicht wie geplant los. Aus diesem Grund nahm sie eine bereits getroffene Abschreibung in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar zurück.