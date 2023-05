RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 775 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der britischen Großbank habe seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das bereinigte Ergebnis vor Risikovorsorge habe positiv überrascht. Insgesamt bevorzugt der Experte Banken, die der Kostenkontrolle den Vorzug geben. HSBC ordne er in diese Kategorie ein./la/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 02:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 6,93EUR gehandelt.