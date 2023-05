financial.com / TRG Screen 13. D-A-CH Kongress für Finanzinformationen in München

München (ots/PRNewswire) - Der DKF 2023 (https://dkf.events/agenda/) für

Finanzinformationen findet seit 2011 jährlich in München statt. Mit über 1.000

Fachbesuchern hat sich dieser Fachkongress in den letzten Jahren unbemerkt zum

größten Kongress dieser Industrie weltweit entwickelt. Beim North American

Financial Information Summit in New York City treffen sich 500 Fachbesucher, der

Asian-Pacific Financial Information Summit in Hongkong versammelt jährlich 450

Gäste.



Viele denken bei München nicht zuerst an einen wichtigen Finanzplatz. Allerdings

liefert die Stadt viele Gründe, warum sich der Kongress so erfolgreich

entwickelt hat. Geographisch liegt München in der Mitte zwischen Frankfurt, Wien

und Zürich und eignet sich ideal für einen deutschsprachigen Kongress. Die

DACH-Region ist mit knapp 100 Millionen Einwohnern nur 30% so groß wie die USA.

Allerdings gibt es in den USA neben New York auch mit Boston, Chicago oder San

Francisco andere wichtige Veranstaltungsorte.