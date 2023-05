Arcadia Minerals - Madube Pan erhöht mineralische Ressource im Lithiumtonprojekt auf 327.000 Tonnen LCE

- Erste Mineralressourcenschätzung von 13.716.390 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 553 ppm für die Madube Pan unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 500 ppm Li für 40.375 Tonnen Li2CO3-Äquivalent (LCE) aus den Bohrungen in der Madube Pan (1)

- Die gesamten Mineralressourcen des Bitterwasser Clay Project Pans stiegen von 286.909 LCE-Tonnen (2) auf 327.284 LCE-Tonnen

- Ein klarer Trend aus den Bohrungen zeigte, dass der Gehalt in der Tiefe zunahm und die Bohrungen mit >900ppm Li endeten

- Zusätzlich werden Zyklontests mit Proben aus der Madube Pan durchgeführt, um das Potenzial für eine Gehaltserhöhung zu bestimmen, wie z.B. in der Eden Pan, wo der Gehalt um 28% gestiegen ist

- Die gesamte Mineralressource umfasst nur zwei von vierzehn bekannten Pfannen im Bitterwasser Pan District

- Zukünftige Explorationen im Bitterwasser Pan District zielen auf eine Gesamtmineralressource mit 500.000 Tonnen LCE ab.

2. Mai 2023 – Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich, die Bekanntgabe einer JORC-Mineralressourcenschätzung für die Madube-Tonlagerstätte auf dem Bitterwasser Lithium-in-Ton-Projekt auf EPL 5354 bekannt zu geben.

Philip le Roux, der Chief Executive Officer von Arcadia, erklärte: "Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir bei der Erhöhung der gesamten Lithium-in-Ton-Mineralressource bei Bitterwasser machen. Da wir weiterhin die Bestätigung früherer Ergebnisse (3) erhalten, dass die Mineralisierungsprozesse durch tief liegende geothermische Wärmequellen entstanden sind, und angesichts der Tatsache, dass der Tenor der Mineralisierung bei Madube dem der Eden Pan ähnlich ist, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die gesamte Lithium-in-Ton-Mineralressource bei Bitterwasser auf mehr als 500kt LCE aus anderen Pfannen in derselben geologischen Umgebung zu erhöhen. Da außerdem ein deutlicher Lithium-Anstiegstrend von der Oberfläche bis zu den Tiefen, die mit manuellen Bohrungen erreicht wurden, zu beobachten ist, gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend nach dem Einsatz mechanischer Kernbohrungen tiefer in den Pfannen-Erzkörper fortsetzen wird."