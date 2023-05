"Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe Großbritanniens hat sich zu Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt", kommentierte S&P. Produktion und Neuaufträge seien rückläufig gewesen. Positive Nachrichten gab es dagegen von den Lieferketten: Die Lieferzeiten hätten sich in den vergangenen drei Monaten reduziert, sagte Rob Dobson von S&P. Die Entwicklung habe geholfen, den Preisauftrieb im Rohstoffbereich zu verringern./bgf/jsl/tih

LONDON (dpa-AFX) - Die Industrie in Großbritannien sendet weiterhin keine Wachstumssignale aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im April zwar nur leicht um 0,1 Punkte auf 47,8 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Mit weniger als 50 Punkten deutet die vielbeachtete Kennzahl aber erneut auf wirtschaftliche Schrumpfung hin. Allerdings fällt das Resultat etwas besser aus als die erste Schätzung, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde.

