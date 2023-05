Wirtschaft Immer mehr Ältere nutzen Online-Banking

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Online-Banking wird in Deutschland immer häufiger auch von älteren Menschen genutzt. Laut einer am Dienstag veröffentlichen Umfrage des IT-Branchenverbandes liegt der Anteil bei den Über-65-Jährigen mit inzwischen 80 Prozent nur etwas unter dem Durchschnitt aller Internetnutzer (90 Prozent).



Vor vier Jahren waren es in dieser Altersgruppe erst 60 Prozent. Betrachtet man die Gesamtbevölkerung inklusive derjenigen, die das Internet nicht nutzen, greifen drei Viertel (76 Prozent) auf Online-Banking zurück, von den ab 65-Jährigen sind es 45 Prozent. Diese Tendenz steigt stark: 2019 besuchten mit 21 Prozent nicht einmal halb so viele Senioren eine Online-Bank.