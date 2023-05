UN-Generalsekretär Guterres fordert 'Quantensprung' beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat einen "Quantensprung" bei den weltweiten Maßnahmen zum Klimaschutz angemahnt. "Bitte handeln Sie jetzt", appellierte er in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Petersberger Klimadialogs in Berlin. "Wir haben zu lange weggeschaut." Vertreter von mehr als 40 Staaten sind am Dienstag in der deutschen Hauptstadt zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen, um die Weltklimakonferenz im November in Dubai vorzubereiten. Deren Ziel ist es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen./ax/hrz/DP/jha