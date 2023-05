Kneipp tritt dem United Nations Global Compact bei Bekenntnis zu verantwortungsbewusstem unternehmerischem Handeln (FOTO)

Würzburg (ots) - Was seit über 130 Jahren in der Unternehmensphilosophie

verankert ist, unterstreicht Kneipp nun mit dem Beitritt zum United Nations

Global Compact: das Wirtschaften im Einklang mit der Natur und den Fokus auf die

Gesundheit von Mensch und Umwelt. Das Unternehmen hat entlang der Sustainable

Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen ambitionierte

Nachhaltigkeitsziele u.a. für Kreislaufwirtschaft, Klimaneutralität und soziale

Nachhaltigkeit definiert. Die Unterzeichnung des UN Global Compact ist ein

wichtiger Schritt, die Transparenz über die verbindliche Umsetzung der

selbstgesteckten Ziele zu erhöhen.



Mit dem Beitritt zum UN Global Compact schließt sich Kneipp einem Bündnis von

Tausenden Unternehmen weltweit an, die sich verpflichtet haben, durch

verantwortungsbewusstes Handeln zu einer fairen und nachhaltigen Entwicklung von

Welt und Wirtschaft beizutragen. Der UN Global Compact ist die größte globale

Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit und dient als Leitlinie, um

Unternehmensstrategien an globalen Grundsätzen zu Menschenrechten,

Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Bei Kneipp sind

diese Werte in einem umfangreichen Code of Conduct sowie in den Zielen der

Nachhaltigkeitsstrategie verankert und dadurch fester Bestandteil des

unternehmerischen Handelns: