Rente mit - wann? Welches Eintrittsalter sich Arbeitnehmende wünschen / Randstad Studie (FOTO)

Eschborn (ots) - Die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters versetzt

Frankreich in Aufruhr, und auch in Deutschland wird über eine stufenweise

Erhöhung des Renteneintrittsalters diskutiert. Doch wann möchten die

Arbeitnehmenden selbst eigentlich gerne in Rente gehen? Antworten darauf gibt

eine aktuelle Randstad Studie - und zeigt zudem, was die Arbeitnehmenden daran

hindert, ihren Wunsch umzusetzen.



Mehr als jede:r zweite Arbeitnehmende in Deutschland (51%) erwartet, zwischen 65

und 69 Jahren in die Rente zu wechseln. Damit gehen die Arbeitnehmer:innen

hierzulande von einem potenziell längeren Erwerbsleben aus als die meisten ihrer

europäischen Nachbarn. In Frankreich etwa, wo die Rentenreform von Emmanuel

Macron seit Monaten Tausende auf die Straße treibt, erwarten 54% der

Arbeitnehmenden den Renteneintritt bereits zwischen 60 und 64 Jahren

(Deutschland: 31%). Das zeigt das Randstad Arbeitsbarometer 2023 (https://www.ra

ndstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-arbeitsbarometer/) . Im

nord-west-europäischen Durchschnitt gehen 29% von einem Renteneintritt zwischen

60 und 64 Jahren aus, 43% zwischen 65 und 69 Jahren.